Asesinan a famoso artista ruso, autor de caricaturas de Putin y Lukashenko

El artista y accionista ruso Semion Skrepetsky (Robert Kuzovkov), quien residía en Polonia, fue asesinado a tiros.

Según la información, el incidente ocurrió en la ciudad de Biała Podlaska. Una persona desconocida disparó varias veces a corta distancia contra el artista en un estacionamiento.

Los médicos que llegaron al lugar no pudieron salvarle la vida. Tras el suceso, los organismos de seguridad iniciaron una amplia operación de búsqueda.

Según los datos preliminares, podrían haber participado dos personas en el crimen. Algunos informes indican que uno de los sospechosos es ciudadano bielorruso y ha sido detenido.

Semion Skrepetsky era conocido por sus caricaturas dedicadas a Vladimir Putin, Alexander Lukashenko y otros líderes políticos. Vivía en Polonia desde 2021.