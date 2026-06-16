Asesinan a famoso artista ruso, autor de caricaturas de Putin y Lukashenko

·56·Mundo
Asesinan a famoso artista ruso, autor de caricaturas de Putin y Lukashenko

El artista y accionista ruso Semion Skrepetsky (Robert Kuzovkov), quien residía en Polonia, fue asesinado a tiros.

Según la información, el incidente ocurrió en la ciudad de Biała Podlaska. Una persona desconocida disparó varias veces a corta distancia contra el artista en un estacionamiento.

Los médicos que llegaron al lugar no pudieron salvarle la vida. Tras el suceso, los organismos de seguridad iniciaron una amplia operación de búsqueda.

Según los datos preliminares, podrían haber participado dos personas en el crimen. Algunos informes indican que uno de los sospechosos es ciudadano bielorruso y ha sido detenido.

Semion Skrepetsky era conocido por sus caricaturas dedicadas a Vladimir Putin, Alexander Lukashenko y otros líderes políticos. Vivía en Polonia desde 2021.

Semyon SkrepetskiyVladímir PutinAleksandr LukashenkoPoloniaBiała Podlaska
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

« El niño buscado estaba en este coche » — Incidente inesperado en Turquía« El niño buscado estaba en este coche » — Incidente inesperado en TurquíaHoy, 12:31Las personas más ricas del mundo aumentan su fortuna a niveles récord en un díaLas personas más ricas del mundo aumentan su fortuna a niveles récord en un díaHoy, 12:20Una anciana que quería ver la carrera provoca la caída de ciclistasUna anciana que quería ver la carrera provoca la caída de ciclistasHoy, 08:25La Kiswa de la Kaaba ha sido renovada: momentos solemnes en el lugar sagradoLa Kiswa de la Kaaba ha sido renovada: momentos solemnes en el lugar sagradoHoy, 08:13Hijo « resucitado » por IA: una madre habla con él desde hace un añoHijo « resucitado » por IA: una madre habla con él desde hace un añoHoy, 08:03Construyen estructura con forma de OVNI en las llanuras de ChinaConstruyen estructura con forma de OVNI en las llanuras de ChinaHoy, 07:57
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal