9 personas asesinadas a tiros en Pensilvania, EE. UU.

Un terrible ataque armado ocurrió en la ciudad de Erie, Pensilvania, en los Estados Unidos. CBS informa, citando a la policía local, que como resultado del tiroteo, un total de nueve personas, incluyendo dos niños pequeños han fallecido.

El autor armado del sangriento crimen se escondió dentro del edificio y se suicidó al finalizar las negociaciones con la policía.

¿Cómo ocurrió la tragedia? Los disparos en la calle y las víctimas

Según la cronología inicial proporcionada por las fuerzas del orden locales, el incidente ocurrió el 9 de octubre alrededor de las 17:00 hora local:

Ataque en la calle: Según testigos, el agresor abrió fuego contra personas en el exterior antes de entrar en el edificio residencial. La policía que llegó al lugar encontró los cuerpos de dos mujeres en la calle;

Víctimas dentro de la casa: Al inspeccionar el interior de la casa, se descubrió que varias personas más, incluidos dos menores, habían sido asesinadas a tiros;

Asedio y negociaciones: Cuando llegó la primera patrulla, el criminal aún estaba vivo; entró en la casa y bloqueó las puertas.

¿Por qué el atacante no se entregó?

Los policías intentaron llevar a cabo negociaciones de emergencia para convencer al sospechoso de que soltara el arma y se entregara:

Disparos desde el interior: En respuesta a los llamados a entregarse, se escucharon nuevos disparos desde el interior de la casa;

Muerte del criminal: Las fuerzas especiales que ingresaron a la vivienda encontraron que el agresor se había suicidado.

Actualmente, la policía de Erie continúa con una investigación exhaustiva para determinar las causas de este atroz crimen y las intenciones reales del atacante.