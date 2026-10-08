SpaceX lanzará su próxima nave de carga el 13 de octubre

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. ha anunciado el lanzamiento de una misión de reabastecimiento crucial hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). La nave reutilizable desarrollada por la empresa SpaceX de Elon Musk, Cargo Dragon volará hacia el laboratorio orbital el 13 de octubre.

Este vuelo tiene una importancia estratégica para la modernización completa del sistema energético de la estación y para sentar las bases de su futuro.

Detalles de la misión CRS-35: ¿Cuándo y desde dónde se lanzará?

Parámetros principales del nuevo vuelo realizado bajo el acuerdo de asociación a largo plazo entre la NASA y SpaceX:

Sitio de lanzamiento: La nave despegará desde el complejo de lanzamiento 40 de la base de la Fuerza Espacial de EE. UU. en Cabo Cañaveral, Florida;

Cohete lanzador: La puesta en órbita se realizará, como es habitual, mediante el fiable Falcon 9 cohete portador pesado;

Capacidad de carga: La Cargo Dragon entregará un total de 2,3 toneladas de carga a la estación, incluyendo suministros de alimentos para la tripulación, suministros médicos y equipos necesarios para decenas de nuevos experimentos científicos.

Conclusión histórica: últimos paneles solares para el plan de 2030

El aspecto científico y técnico más importante de esta misión se refiere al sistema energético de nueva generación:

Paneles solares IROSA: La nave entregará a la EEI el último par de paneles solares desplegables (IROSA);

Fin de la modernización: Una vez instalados estos paneles, el proceso de actualización del sistema de suministro eléctrico de la estación orbital estará completamente terminado;

Desorbitación controlada: La mejora del sistema energético no solo garantizará el funcionamiento continuo de la estación, sino que será un factor decisivo para la salida de órbita prevista para finales de 2030 de manera segura y controlada.

El fenómeno Cargo Dragon: la única nave de carga capaz de regresar a la Tierra

La nave de carga de SpaceX ocupa un lugar único en la astronáutica moderna:

Capacidad de retorno de carga: De todas las naves de carga que sirven a la EEI, es la única capaz de traer resultados y muestras del espacio a la Tierra y amerizar de forma segura;

Historial de 34 vuelos exitosos: Desde octubre de 2012 hasta agosto de 2025, SpaceX ha realizado 34 vuelos de Cargo Dragon a la EEI;

Alta fiabilidad: Solo una de estas misiones fracasó en 2015 debido a un accidente del cohete Falcon 9; todos los demás lanzamientos fueron exitosos.

El próximo vuelo previsto para el 13 de octubre será un paso importante para seguir proporcionando energía y recursos a la mayor casa científica de la humanidad en el espacio durante los próximos años.