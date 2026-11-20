La contraseña más común en el mundo sigue siendo « 123456 ». « Admin » y « 12345678 » también se mantienen entre las contraseñas más extendidas. Esto fue revelado en el estudio de 2026 de la empresa NordPass.

El estudio se realizó en colaboración con NordPass y NordLayer Intelligence, con el apoyo de expertos independientes en ciberseguridad. Se analizaron las filtraciones de datos públicos y las contraseñas difundidas en bases de datos de la darknet entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. La investigación abarca las tendencias de contraseñas en 44 países.

Según el informe, « 123456 » ha ocupado el primer lugar como la contraseña más frecuente en siete de las ocho ediciones del ranking de NordPass. El podio no ha cambiado este año: « 123456 » es primero, « admin » segundo y « 12345678 » tercero.

Asimismo, « 1234 » entró por primera vez en el top 5, mientras que « password » descendió al séptimo lugar.

Los investigadores descubrieron que la cultura popular también influye en la elección de contraseñas. Los nombres de atletas, músicos, videojuegos, animes y redes sociales son comunes. Por ejemplo, se registraron combinaciones como « Lebron0319 », « Savage20 », « roblox.com1 » y « skibiditoilet ».

La pandemia de COVID-19 también afectó la elección de contraseñas de los usuarios. Se incluyeron combinaciones como « Covid@19 », « Covid-19 » y « corona2020 ». El estudio también señala que el número promedio de contraseñas por usuario aumentó un 25 % entre febrero y octubre de 2020.

Los expertos de NordPass recomiendan utilizar contraseñas complejas de al menos 15 caracteres. Estas deben incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. También se aconseja elegir una contraseña única para cada cuenta y activar la autenticación de múltiples factores.