Científicos chinos han inventado un nuevo cepillo electrónico diseñado para detener la caída del cabello y estimular su crecimiento. El dispositivo, llamado Detangle, actúa sobre las raíces capilares mediante un campo eléctrico y un medicamento específico. Los experimentos realizados en ratones demostraron que esta nueva tecnología podría ser más eficaz que el popular minoxidil. Así lo informó The Independent. Desarrollado por investigadores de la Universidad Beihang de China, el dispositivo también podría ayudar a tratar uno de los tipos más comunes de pérdida de cabello: la alopecia androgénica. Los resultados del estudio Nature Communications fueron publicados en la revista científica. ¿Cómo funciona el cepillo electrónico? Las cerdas del cepillo Detangle están equipadas con electrodos especiales y moléculas de fármacos. Cuando el dispositivo se aplica sobre el cuero cabelludo, genera un campo eléctrico en la zona donde se encuentran las raíces del cabello. Esto tiene como objetivo potenciar el efecto de las moléculas del fármaco sobre los folículos pilosos.

Durante las pruebas, el nuevo cepillo se comparó con el minoxidil, utilizado contra la caída del cabello. Según los resultados, mientras que la eficacia de los tratamientos tópicos convencionales ronda el 70 %, Detangle mostró un resultado cercano al 100 % en un mes. Sin embargo, estas cifras solo corresponden a experimentos con ratones. Métodos existentes contra la caída del cabello La alopecia es un problema común que puede afectar hasta al 80 % de los hombres a lo largo de su vida. Esta condición también tiene un impacto negativo en la salud mental y la calidad de vida de las personas. Actualmente, uno de los tratamientos más populares contra la caída del cabello es el minoxidil. Ralentiza la pérdida de cabello y ayuda a que crezca nuevo pelo. Sin embargo, se requiere un uso constante para obtener resultados. También puede causar efectos secundarios como picazón en el cuero cabelludo y dolores de cabeza.