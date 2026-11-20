Ha surgido una oportunidad de trabajo en el sector de la construcción en Croacia para los ciudadanos uzbekos. La Agencia de Migración ha anunciado cinco vacantes para especialistas que deseen trabajar en dicho país. El empleador ofrece un salario mensual de 1000 euros, alojamiento gratuito y una compensación adicional para gastos de alimentación, informó el servicio de prensa de la agencia.

Se informa que las vacantes están destinadas a trabajadores de la construcción y conductores de maquinaria pesada. Se planea contratar a un total de cinco candidatos. El salario mensual neto, tras las deducciones de impuestos y contribuciones obligatorias, será de 1000 euros.

La jornada laboral está fijada en 40 horas semanales. Las horas trabajadas fuera del horario establecido se pagarán con un recargo del 30 %. El contrato laboral se firma inicialmente por 12 meses, con posibilidad de prórroga. El salario se transferirá mensualmente a la cuenta bancaria de los empleados.

¿Qué requisitos se exigen a los candidatos?

Los aspirantes a las vacantes en Croacia deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 45 años de edad;

Poseer educación profesional técnica media en el área correspondiente;

Contar con al menos dos años de experiencia laboral en el sector de la construcción;

Tener un nivel intermedio de inglés;

Haber pasado un examen médico y ser apto físicamente para realizar las labores.

Asimismo, el conocimiento del idioma croata a nivel A1 se considera una ventaja adicional para los candidatos.

El empleador proporciona alojamiento gratuito a los empleados. Además, se asigna una compensación mensual de 80 euros para cubrir los gastos de alimentación.

El proceso de contratación se realiza en varias etapas. Los candidatos son seleccionados según su currículum y presentación en video. En la siguiente fase, se llevará a cabo una entrevista en línea. El proceso de selección estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2026.