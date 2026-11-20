La Vía Láctea está compuesta por cientos de miles de millones de estrellas, gas, polvo y materia oscura. Dado que es imposible observar directamente la materia oscura, los científicos calculan la masa de la galaxia estudiando el movimiento de los cuerpos celestes.

Científicos han estimado la masa total de la galaxia de la Vía Láctea en 1,19 billones de masas solares. La incertidumbre en los nuevos cálculos es del 11 %, lo que representa un resultado más preciso que algunos estudios anteriores. Así lo informó la publicación «Naked Science».

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Investigadores de la colaboración científica internacional DESI analizaron datos de 10 036 estrellas, combinándolos con las observaciones del telescopio espacial Gaia.

Como resultado, la masa de la región situada hasta 261 000 años luz del centro galáctico se estimó en 636 mil millones de masas solares. Se determinó que la masa total de la Vía Láctea es de 1,19 billones de masas solares.

En estudios anteriores, la masa de la galaxia se estimaba entre 500 mil millones y 2 billones de masas solares.

Los resultados del estudio se publicaron en el servidor de artículos científicos arXiv. Según los científicos, los nuevos cálculos ayudarán a comprender mejor la distribución de la materia oscura y la historia de la formación de la Vía Láctea.