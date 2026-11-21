Futbolista suspendido 8 años por herir a un árbitro asistente con una piedra
En Ecuador, se tomó una medida disciplinaria severa contra un jugador que lanzó una piedra a un árbitro asistente durante un partido de fútbol. Fue inhabilitado de toda actividad relacionada con el fútbol durante 8 años.
El incidente ocurrido en la tercera división ecuatoriana tuvo graves consecuencias para el jugador. El defensa de Ciudad de Yantzaza, Jhon Perlaza, fue suspendido por 8 años tras lanzar una piedra a un oficial del partido, causándole una lesión. El árbitro asistente tuvo que ser sometido a una cirugía tras el incidente.
Así lo informó el servicio de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
Todo ocurrió durante el partido
El incidente tuvo lugar el 17 de octubre durante un partido de tercera división entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico.
Se informa que el defensa de Ciudad de Yantzaza, Jhon Perlaza, lanzó una piedra al árbitro. La piedra impactó en el rostro del árbitro asistente, causándole una lesión grave.
El partido fue suspendido prematuramente debido a la necesidad de brindar atención médica inmediata a la víctima. Según la Federación, el árbitro asistente fue operado y su proceso de recuperación y rehabilitación podría durar hasta 60 días.
El jugador suspendido hasta 2034
El comité disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol declaró a Jhon Perlaza culpable de agresión física contra un oficial del partido.
8 años de suspensión
El jugador fue privado del derecho a participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol hasta el 19 de octubre de 2034. Esta decisión deja a Perlaza fuera del fútbol durante casi ocho años.
El club tampoco quedó impune
Se aplicaron una serie de sanciones al club Ciudad de Yantzaza tras el incidente. El equipo fue multado con 2.000 dólares.
Además, el club tiene la obligación de pagar 4.300 dólares para cubrir los gastos médicos del árbitro asistente herido. El equipo tampoco podrá jugar sus próximos tres partidos de local en su propio estadio.
Este suceso demuestra una vez más que las conductas agresivas en el campo de fútbol pueden afectar gravemente no solo la carrera de un jugador, sino también la reputación y la situación financiera de todo el club.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…