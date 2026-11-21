En Ecuador, se tomó una medida disciplinaria severa contra un jugador que lanzó una piedra a un árbitro asistente durante un partido de fútbol. Fue inhabilitado de toda actividad relacionada con el fútbol durante 8 años.

El incidente ocurrido en la tercera división ecuatoriana tuvo graves consecuencias para el jugador. El defensa de Ciudad de Yantzaza, Jhon Perlaza, fue suspendido por 8 años tras lanzar una piedra a un oficial del partido, causándole una lesión. El árbitro asistente tuvo que ser sometido a una cirugía tras el incidente.

Así lo informó el servicio de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Todo ocurrió durante el partido

El incidente tuvo lugar el 17 de octubre durante un partido de tercera división entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico.