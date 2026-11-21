En Berlín, Alemania, se planea construir puentes para peatones y ciclistas sin hormigón, utilizando madera y granito. Se espera que la nueva tecnología desarrollada por los ingenieros prolongue la vida útil de las estructuras de 3 a 5 veces en comparación con los puentes de madera tradicionales, además de reducir significativamente las emisiones de carbono durante el proceso de construcción.

Las soluciones destinadas a reducir el uso de hormigón en la construcción, cambiar a materiales ecológicamente sostenibles y prolongar la vida útil de las estructuras están atrayendo cada vez más atención. La nueva tecnología de puentes propuesta en Alemania podría servir precisamente para estos fines.

El proyecto contempla la construcción de puentes sin hormigón combinando estructuras de madera y losas de granito. Los ingenieros destacan que este método es prometedor no solo desde el punto de vista ecológico, sino también en términos de solidez y explotación a largo plazo de la estructura.

¿Cómo funciona la nueva estructura de madera y granito?

Esta tecnología fue desarrollada en colaboración entre investigadores de la Universidad Técnica de Berlín y la empresa de ingeniería Miebach. Los autores del proyecto afirman que combinar madera y granito en la construcción de puentes mediante este método es un enfoque innovador.

En los puentes de madera tradicionales, algunas partes de la estructura pueden desgastarse más rápidamente debido a las precipitaciones, la humedad, los cambios de temperatura y otros factores externos. En el nuevo proyecto, se propone utilizar grandes losas de granito en lugar de hormigón para proteger las piezas de madera de los efectos negativos del entorno.

Este enfoque tiene como objetivo reducir la exposición de la madera a influencias externas y prolongar la vida útil de la estructura. Según las estimaciones de los ingenieros, estos puentes podrían durar de tres a cinco veces más que las estructuras de madera convencionales.

Para evaluar la seguridad y solidez de la tecnología, los investigadores realizaron numerosas pruebas. Durante este proceso, se estudiaron la estabilidad y las capacidades de carga de la estructura.

Se construirán dos nuevos puentes en Berlín

Con el fin de poner en práctica esta nueva tecnología, la empresa Miebach planea construir dos puentes para peatones y ciclistas en el distrito de Spandau, en Berlín.

Según el proyecto, cada puente tendrá una longitud de casi 15 metros. Se construirán en lugar de antiguos puentes de madera que ya no son utilizables.

Las nuevas estructuras están destinadas al tránsito de peatones y ciclistas y se construirán sin utilizar hormigón, combinando las capacidades constructivas de la madera y el granito.

¿Por qué es importante esta tecnología desde el punto de vista ecológico?

Una de las principales ventajas de la nueva estructura es la posibilidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) durante el proceso de construcción. Reducir el uso de hormigón y confiar en materiales alternativos como la madera puede ayudar a disminuir el impacto ecológico de la construcción.

Además, los desarrolladores consideran como una ventaja importante la posibilidad de desmontar la estructura y reutilizar o reciclar sus materiales posteriormente.

El objetivo es prolongar la vida útil de la estructura, aumentar las posibilidades de reutilización de materiales y reducir el impacto ecológico combinando madera y granito.

Los investigadores consideran que esta tecnología podría utilizarse en el futuro para la construcción de puentes para peatones y ciclistas en otras regiones de Alemania.

Si el proyecto arroja los resultados esperados en la práctica, el uso de madera y granito podría convertirse en una de las soluciones alternativas ecológicas, sólidas y duraderas para la construcción de infraestructura urbana.