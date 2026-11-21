Joshua promete un KO en el octavo asalto contra Fury
Anthony Joshua se muestra confiado en una victoria por KO en un posible combate contra Tyson Fury. El ex campeón mundial británico afirmó que vencerá a su compatriota en el ring, prediciendo incluso un final en el octavo asalto. Sin embargo, Joshua no descartó la posibilidad de terminar el enfrentamiento antes.
«Lo noquearé en el octavo asalto»
El boxeador británico Anthony Joshua expresó su confianza en una victoria por KO al hablar sobre el futuro combate contra Tyson Fury, el antiguo campeón de larga trayectoria del WBC.
En una entrevista con el diario The Sun, Joshua enfatizó que noqueará a su oponente en el octavo asalto. Declaró tener plena confianza en su capacidad para lograr el KO y que subirá al ring con un espíritu combativo para ganar.
«Soy un especialista en KO. Lo noquearé en el octavo asalto. A menos, claro, que lo haga en los primeros 30 segundos. Esto es pura competencia y el espíritu de lucha de un pitbull listo para ganar. Con esa determinación subiremos al ring», declaró Anthony Joshua.
El combate Joshua-Fury podría atraer a 70 000 espectadores
El duelo entre Anthony Joshua y Tyson Fury, que genera gran expectación en el mundo del boxeo, está programado para el 11 de diciembre en Cardiff.
El combate se organizará en el Principality Stadium de Cardiff, Gran Bretaña, con capacidad para 70 000 espectadores.
La declaración de Joshua sobre el KO en el octavo asalto se considera, por ahora, una predicción confiada y un desafío antes del combate. El resultado real dependerá de la preparación y la táctica de los boxeadores durante la pelea.
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