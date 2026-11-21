Anthony Joshua se muestra confiado en una victoria por KO en un posible combate contra Tyson Fury. El ex campeón mundial británico afirmó que vencerá a su compatriota en el ring, prediciendo incluso un final en el octavo asalto. Sin embargo, Joshua no descartó la posibilidad de terminar el enfrentamiento antes.

«Lo noquearé en el octavo asalto»

El boxeador británico Anthony Joshua expresó su confianza en una victoria por KO al hablar sobre el futuro combate contra Tyson Fury, el antiguo campeón de larga trayectoria del WBC.

En una entrevista con el diario The Sun, Joshua enfatizó que noqueará a su oponente en el octavo asalto. Declaró tener plena confianza en su capacidad para lograr el KO y que subirá al ring con un espíritu combativo para ganar.