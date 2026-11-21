Las competiciones de sambo en el marco de la Copa Abierta de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) concluyeron en Moscú, Federación de Rusia. Los atletas que formaron parte de la selección nacional de Uzbekistán fueron premiados con medallas en las 7 categorías de peso y disciplinas.

La selección nacional de sambo de Uzbekistán logró un resultado brillante en la Copa Abierta de la OCS celebrada en Moscú. Con solo 7 atletas en la competición, nuestros representantes ganaron 7 medallas, incluyendo 4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Este resultado permitió a los sambistas uzbekos ocupar el primer lugar en la clasificación general entre los 10 países participantes.

La selección nacional de Uzbekistán terminó la competición con 4 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce.

La distribución de las medallas de nuestros representantes fue la siguiente:

Medallas de oro:

−64 kg: Sardor Olimjonov;

−72 kg: Muxlisa Turdiyeva;

−71 kg (sambo de combate): Sharif Kushayev;

−88 kg (sambo de combate): Mirzatilla Egamnazarov.

Medalla de plata:

−98 kg: Shohjahon G‘olibov.

Medallas de bronce:

−79 kg: Muhammadyusuf Yusufjonov;

−54 kg: Shohida Xonto‘rayeva.

Uzbekistán ocupa el primer lugar entre 10 países

La selección nacional de sambo de Uzbekistán participó con 7 atletas, y todos ellos se convirtieron en medallistas. Los cuatro campeones y los otros tres representantes permitieron al equipo lograr un resultado destacado en la clasificación general.

De esta manera, los sambistas uzbekos ocuparon el primer lugar entre las 10 selecciones nacionales que participaron en la Copa Abierta de la OCS.

En la ceremonia de premiación participaron el jefe de la delegación deportiva de Uzbekistán, el rector de la Academia de Deportes de Uzbekistán Ilhom Tursunaliev, y el presidente de la Asociación de Sambo de Uzbekistán Alisher Alimov.

El resultado en Moscú fue uno de los éxitos más notables de la selección nacional de sambo de Uzbekistán en el ámbito internacional. El hecho de que los 7 atletas regresaran con 7 medallas y el primer puesto en la general demostró el éxito de la delegación en el torneo.