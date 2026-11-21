La selección nacional femenina de fútbol de Uzbekistán jugará dos partidos amistosos en Taskent contra la selección de Rusia sub-20. Los encuentros se llevarán a cabo el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. La entrenadora rusa reconoció a las futbolistas uzbekas como un rival fuerte y combativo.

Ambos partidos se celebrarán en Taskent

Según informó el sitio web oficial de la Unión de Fútbol de Rusia (RFU), la selección nacional femenina sub-20 de Rusia participará en dos partidos amistosos contra las futbolistas de Uzbekistán.

Ambos encuentros se organizarán en la ciudad de Taskent. El calendario de los partidos es el siguiente:

30 de noviembre — primer partido amistoso;

2 de diciembre — segundo partido amistoso.

Ambos partidos comenzarán a las 15:00, hora de Taskent.

Estos partidos brindan a la selección nacional de Uzbekistán la oportunidad de probar sus capacidades en el ámbito internacional, aumentar la práctica de juego de las futbolistas y mejorar las acciones colectivas.

La entrenadora rusa elogió a la selección nacional de Uzbekistán

La entrenadora principal de la selección nacional femenina sub-20 de Rusia, Elena Medved, comentó sobre los próximos encuentros con las futbolistas uzbekas, destacando que el equipo rival les resulta muy familiar.

Según ella, ambos equipos se enfrentaron el año pasado. La especialista rusa destacó especialmente la fuerza física, la combatividad y la capacidad de lucha en el campo de las futbolistas uzbekas.

«La selección nacional de Uzbekistán nos resulta muy conocida: jugamos contra este equipo el año pasado. Es un equipo robusto con una plantilla combativa, que sabe luchar en el campo y nunca permite que el rival se relaje. Creo que nos esperan partidos interesantes y útiles. Es una buena oportunidad para nosotros de probarnos contra un rival digno, evaluar nuestra preparación física y táctica, y obtener la práctica de juego necesaria. Estoy convencida de que ambos encuentros serán interesantes para los espectadores», declaró Elena Medved.

Les esperan partidos interesantes a ambos equipos

Como se desprende de las opiniones de la entrenadora rusa, los próximos encuentros tienen más importancia para ambos equipos que un simple partido de control.

Mientras que las futbolistas uzbekas tienen la oportunidad de ganar experiencia contra un rival internacional en su propio campo, la selección nacional rusa tiene como objetivo evaluar su preparación física y táctica.

Las verdaderas capacidades de los equipos se verán en el campo durante los dos partidos que tendrán lugar en Taskent el 30 de noviembre y el 2 de diciembre.