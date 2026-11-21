El boxeador invicto uzbeko Ruslan Abdullayev mantuvo su cinturón de campeón tras noquear a su oponente mexicano en Estados Unidos. Ahora se conoce el monto de su bolsa por esta pelea victoriosa. Según información oficial, la remuneración contractual del boxeador uzbeko fue de 25 000 dólares, lo que equivale a unos 300 millones de soums. Abdullayev recibió 25 000 dólares por su pelea en EE. UU. El boxeador profesional uzbeko Ruslan Abdullayev (6–0, 4 KO) vio revelada su bolsa por el combate realizado en Indio (California, EE. UU.). El periodista Dan Rafael, basándose en los datos oficiales de la Comisión Atlética del Estado de California (CSAC), publicó las bolsas contractuales de los atletas que participaron en la velada de boxeo. Según estos datos, la bolsa fijada para este combate de Ruslan Abdullayev fue de 25 000 dólares. Al tipo de cambio actual, esto corresponde a unos 300 millones de soums.

El oponente del boxeador uzbeko, el mexicano Juan Mesa Angulo (9–4, 6 KO), recibió 12 000 dólares por la pelea. Por lo tanto, la bolsa contractual de Abdullayev fue más del doble que la de su rival. Abdullayev noqueó a su oponente en el sexto asalto Cabe recordar que el duelo entre Ruslan Abdullayev y Juan Mesa Angulo tuvo lugar en el marco de una velada de boxeo organizada en Indio, California (EE. UU.). El combate, disputado en la categoría de peso superligero, estaba programado a ocho asaltos. Sin embargo, el boxeador uzbeko terminó la pelea antes de tiempo al noquear a su oponente en el sexto asalto. De esta manera, Abdullayev logró su sexta victoria en el ring profesional. En este combate, también defendió con éxito su cinturón de campeón WBA Continental Gold en la categoría de peso superligero. ¿Quién recibió la bolsa más grande en la velada de boxeo? Los datos de la CSAC también incluyen las bolsas de otros atletas que participaron en la velada de boxeo, promovida por Golden Boy y transmitida por la plataforma DAZN. Entre ellos, Gabriela Fundora recibió la suma más alta: 240 000 dólares. La bolsa de Amari Jones fue de 107 500 dólares, y la de Jasmina Zapotoczna fue de 50 000 dólares. A continuación se presentan las bolsas contractuales de los atletas que participaron en la velada de boxeo: