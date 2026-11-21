Científicos estadounidenses han desarrollado calcetines especiales que ayudan a cansarse menos y ahorrar energía al caminar largas distancias. Estos calcetines innovadores envuelven firmemente la planta del pie en la base de los dedos, ayudando a reducir el esfuerzo necesario al caminar. Los resultados del estudio Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences fueron publicados en la revista científica.

Los calcetines especiales fueron creados por investigadores de la Universidad de Texas, EE. UU. Su principal diferencia con los calcetines comunes radica en el tejido de tres bandas densas en la tela. Estas bandas sujetan firmemente la parte delantera del pie y evitan que se expanda excesivamente hacia los lados cuando se aplica peso.

Los científicos descubrieron que, como resultado de esta presión, la rigidez del arco del pie aumenta en un 65 % durante la caminata. Al mismo tiempo, se mantiene la movilidad natural del pie en la etapa final del paso, permitiendo a la persona impulsarse fácilmente desde el suelo y avanzar.

¿Cómo se probaron los nuevos calcetines?

Para comprobar la eficacia de la tecnología, los investigadores reclutaron a 12 voluntarios sanos con una edad media de 28 años. Caminaron durante cinco minutos en una cinta de correr, primero con calcetines normales comprados en tiendas y luego con los calcetines especiales desarrollados por los científicos.

Durante el experimento, los especialistas también observaron el proceso de respiración de los participantes. En particular, se midió la cantidad de oxígeno absorbido por el organismo al inhalar y la cantidad de dióxido de carbono liberado al exhalar. Con estos indicadores se evaluó la energía gastada al caminar.

Los resultados mostraron que el uso de los nuevos calcetines reduce el gasto energético durante la caminata en aproximadamente un 2 %. A primera vista, esto puede no parecer una gran diferencia. Sin embargo, los autores del estudio compararon este efecto con la pérdida de dos kilogramos de peso. Según ellos, tal ahorro puede ser de especial importancia para las personas que realizan viajes largos a pie.

¿Cómo funcionan los músculos del pie?

Durante el estudio, los científicos descubrieron otro hecho interesante. Al usar los calcetines especiales, los músculos de la pantorrilla trabajan con un poco más de fuerza, pero su velocidad de contracción disminuye. Como resultado, el gasto energético total disminuye durante el movimiento.

Los especialistas compararon este proceso con cambiar a una marcha más alta en una bicicleta. En este caso, el ciclista usa más fuerza para pedalear, pero el movimiento es más lento. Con los nuevos calcetines, el modo de funcionamiento de los músculos cambia de manera similar.

¿Quiénes podrían utilizar este nuevo invento en el futuro?

Los desarrolladores ya han solicitado una patente para esta tecnología. Los autores del estudio señalan que, en el futuro, los calcetines especiales podrían ayudar a las personas a recorrer distancias más largas con menos fatiga.

Además, se espera que faciliten el paseo para personas con diferentes capacidades de movilidad.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el estudio se realizó con solo 12 participantes. Por lo tanto, los resultados obtenidos son preliminares. Se requieren pruebas adicionales a mayor escala para determinar la eficacia real de los nuevos calcetines y su impacto en diferentes personas.