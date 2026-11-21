Científicos chinos han logrado reconstruir la historia de la formación de una inmensa cuenca de impacto situada en la cara oculta de la Luna. Las muestras de suelo y rocas traídas a la Tierra por la misión espacial china Chang'e-6 fueron fundamentales. Ayudaron a determinar cómo ocurrió una de las colisiones espaciales más grandes en la historia lunar. Así lo informó Naked Science.

Los investigadores estudiaron las etapas de formación de la cuenca Polo Sur-Aitken. Esta gigantesca cuenca se encuentra en la cara oculta de la Luna, invisible desde la Tierra, con un diámetro de aproximadamente 2 050 a 2 400 kilómetros y una profundidad que alcanza los 12 kilómetros. Se considera una de las cuencas de impacto más grandes del sistema solar. Los científicos suponen que esta zona surgió hace miles de millones de años tras el impacto de un cuerpo celeste masivo contra la superficie lunar.

¿Qué revelaron las muestras traídas de la cara oculta de la Luna?

En 2024, la misión china Chang'e-6 trajo a la Tierra cerca de 1,9 kilogramos de muestras de suelo y rocas del cráter Apolo, ubicado en esta zona de la cuenca. Es la primera misión en la historia en traer muestras materiales de la cara oculta de la Luna.

Un equipo internacional de científicos dirigido por Yuqi Qian de la Universidad de Hong Kong y Guochun Zhao estudió en detalle la composición de las muestras traídas. Compararon los resultados obtenidos con los datos de la misión Chang'e-4 y las observaciones realizadas desde la órbita lunar.

Los análisis revelaron que el suelo de la zona estudiada consiste en una mezcla de lava solidificada y rocas formadas por antiguas colisiones espaciales. Según los cálculos, las rocas no relacionadas con la lava local representan entre el 40 y el 50 por ciento de la composición total. La mayor parte está relacionada con el gran impacto que causó la formación del cráter Chaffee S.

Se identificaron tres colisiones importantes en la historia lunar

Basándose en los datos obtenidos, los científicos destacaron tres eventos espaciales importantes ocurridos hace miles de millones de años.

El primer evento importante ocurrió hace aproximadamente 4 340 millones de años. En esa época, un cuerpo celeste gigante impactó la superficie lunar, formando la cuenca Polo Sur-Aitken.

Más tarde, hace unos 4 200 millones de años, ocurrió otra colisión importante dentro de esta inmensa cuenca. Como resultado, se formó la cuenca de impacto Apolo.

El tercer evento importante ocurrió hace unos 3 870 millones de años. Esta colisión espacial resultó en la formación de la cuenca Orientale. Como consecuencia de este impacto, la zona estudiada pudo haber quedado cubierta por decenas de metros de rocas y otros escombros.

Los investigadores señalan que estos datos permiten comprender mejor la historia de la formación de una de las cuencas de impacto más grandes de la Luna y cómo cambió en diferentes épocas.

Al mismo tiempo, los científicos señalan que la historia reconstruida se basa hasta ahora en muestras de suelo, observaciones satelitales y cálculos científicos. Por lo tanto, nuevas muestras que se obtengan en el futuro de otras zonas de la cuenca podrían ayudar a precisar aún más las conclusiones existentes.