El avión de la delegación de Qatar aterriza de lado en Suiza debido a fuertes vientos (video)
Un avión Airbus A320 que transportaba a miembros de la delegación gubernamental de Qatar se vio obligado a realizar un aterrizaje inusual en Berna, Suiza, debido a fuertes vientos cruzados. Un video que muestra al avión pareciendo volar de lado se volvió viral en las redes sociales, informó People.
El incidente ocurrió el 17 de noviembre en el aeropuerto de Belp, cerca de Berna. Se informó que el avión provenía de Doha, la capital de Qatar. Al momento del aterrizaje, la velocidad del viento alcanzaba los 65 kilómetros por hora.
El fuerte viento cruzado amenazaba con desviar al avión fuera de la pista. Por ello, los pilotos utilizaron una técnica de aterrizaje conocida como «cangrejo» (crab landing).
En esta maniobra, los pilotos orientan el morro del avión hacia la dirección del viento. Justo antes de tocar tierra, alinean el aparato con la pista. Como resultado, el avión parece moverse de lado.
Matthias Henny, un entusiasta de la aviación que grabó la escena, comentó que debido a la fuerza del viento, pensó que los pilotos abortarían el aterrizaje y darían una vuelta. Sin embargo, el avión aterrizó con éxito.
Cabe señalar que el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, no se encontraba en este avión. Su visita de Estado al país estaba programada para los días 18 y 19 de noviembre, y el emir viajó a Suiza por separado.
Las imágenes del aterrizaje del avión de la delegación qatarí en condiciones climáticas adversas captaron la atención de los usuarios de internet.
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