Un avión Airbus A320 que transportaba a miembros de la delegación gubernamental de Qatar se vio obligado a realizar un aterrizaje inusual en Berna, Suiza, debido a fuertes vientos cruzados. Un video que muestra al avión pareciendo volar de lado se volvió viral en las redes sociales, informó People.

El incidente ocurrió el 17 de noviembre en el aeropuerto de Belp, cerca de Berna. Se informó que el avión provenía de Doha, la capital de Qatar. Al momento del aterrizaje, la velocidad del viento alcanzaba los 65 kilómetros por hora.

El fuerte viento cruzado amenazaba con desviar al avión fuera de la pista. Por ello, los pilotos utilizaron una técnica de aterrizaje conocida como «cangrejo» (crab landing).