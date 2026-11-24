«Jürgen inspira a los jugadores a adoptar su estilo, y todo volverá a su cauce. Si ganarán la próxima Eurocopa o el Mundial, es difícil decirlo. Pero estoy cien por cien seguro de una cosa: los aficionados alemanes volverán a estar orgullosos de su selección», dijo Guardiola.

Guardiola destacó el estilo de entrenamiento de Klopp y su capacidad para influir en los jugadores.

Según Guardiola, Klopp es capaz de realizar grandes cambios en la selección alemana. Su capacidad para convencer a los jugadores de sus ideas y formar unidad en el equipo podría infundir un nuevo espíritu al fútbol alemán.

« Manchester City » El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dedicó palabras cálidas a Jürgen Klopp, seleccionador de la selección alemana. El técnico español calificó a su colega alemán como el rival más fuerte de toda su carrera como entrenador. También reveló que le prometió a Klopp ir a Alemania para jugar al golf y cenar juntos.

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Señaló que el fútbol que despliegan los equipos de Klopp siempre le ha causado una fuerte impresión.

«Él ha sido mi rival más difícil»

Guardiola ha competido con Klopp durante años en varias competiciones. Se enfrentaron primero en la Bundesliga alemana y luego en la Premier League inglesa.

Mientras Klopp dirigía al Borussia Dortmund y al Liverpool, Guardiola trabajaba con el Bayern Múnich y « Manchester City». La rivalidad en Inglaterra, en particular, se convirtió en una de las páginas más memorables de sus carreras como entrenadores.

«Al ver jugar a sus equipos, a menudo pienso: “Wow, esto es fútbol...”. Hoy puedo decir que Jürgen Klopp es el rival más serio y difícil de toda mi carrera como entrenador», afirmó el técnico español.

Estas palabras demuestran lo intensa que fue la rivalidad entre ambos entrenadores. Sin embargo, Guardiola no ocultó que valora a Klopp no solo como rival, sino también como un amigo cercano y colega.

Golf y cena: la promesa personal de Guardiola

Durante la entrevista, Guardiola también reveló la promesa hecha a Klopp. Planea viajar a Alemania este año para reunirse con su amigo.

«Somos amigos. Le prometí que iría a Alemania este año, que jugaríamos al golf juntos y luego cenaríamos», citó el Bundesliga Magazine a Guardiola.

Klopp dirige a la selección alemana

Jürgen Klopp firmó un contrato de cuatro años con la Federación Alemana de Fútbol el 24 de julio de 2026. Asumió oficialmente el cargo de seleccionador nacional el 15 de agosto.

Se espera que Klopp lleve a Alemania a la Eurocopa 2028 y al Mundial 2030. Antes de esto, el técnico se había ganado una gran reputación en el fútbol mundial gracias a su exitoso paso por el Liverpool.

La declaración de Guardiola demostró una vez más que una gran rivalidad en el fútbol no siempre significa enemistad. Los dos técnicos, que alguna vez lucharon sin tregua por los trofeos, hoy se tratan como amigos que valoran los logros del otro.