El ex campeón de la UFC en dos categorías de peso Ilia Topuria el británico Paddy Pimblett ha propuesto llevar su relación a un nuevo nivel. El luchador georgiano sugirió que ambos sean entrenadores en el reality show The Ultimate Fighter, para luego enfrentarse en el octágono. Esta propuesta de Topuria podría despertar un gran interés entre los fans de la UFC, ya que la rivalidad entre ambos luchadores se discute desde hace tiempo. Ahora ha surgido un nuevo escenario antes de su posible enfrentamiento. «Primero seremos entrenadores, luego le arrancaré la cabeza» La cuenta Home of Fight en la red social X recogió las palabras de Topuria dirigidas a Pimblett. En ellas, el luchador hispano-georgiano propuso a su rival ser coentrenadores en el proyecto The Ultimate Fighter.

«Paddy y yo seremos entrenadores en el programa The Ultimate Fighter. Luego le arrancaré la cabeza. En el combate coestelar, Justin Gaethje se enfrentará a Arman Tsarukyan. La última pelea de la cartelera preliminar será entre McGregor y Chandler», citó la cuenta. The Ultimate Fighter es un reality show organizado por la UFC donde los luchadores se dividen en dos equipos entrenados por atletas famosos. Durante el proyecto, los participantes compiten entre sí, y la rivalidad entre los entrenadores suele convertirse en uno de los aspectos más interesantes de la temporada. El posible enfrentamiento entre Topuria y Pimblett Ilia Topuria tiene 29 años. Comenzó su carrera en la UFC en 2020 y en poco tiempo se convirtió en uno de los luchadores más fuertes de la organización. En 2024 ganó el cinturón de peso pluma, el cual defendió posteriormente. En 2025 se convirtió en campeón de peso ligero.