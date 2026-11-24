Recientemente, la UFC ha sido objeto de rumores sobre la celebración de su primer torneo en una nueva región para ellos, Asia Central, en Kazajistán. Según se informa, la liga el 1 de mayo de 2027 planea organizar una competición en la ciudad de Almaty.

Cabe destacar que en las redes sociales apareció un fragmento de un documento interno sobre el plan de expansión regional de la UFC para 2027. «UFC Event Expansion: EMEA & Central Asia» (fechado el 12 de noviembre de 2026), según este documento, la principal promoción de MMA del mundo en el tercer trimestre de 2027 (Q3 2027), es decir, en otoño, también contempla organizar un torneo en Taskent en el complejo «Humo Arena» .

Las 4 ciudades, arenas y estatus actuales en el documento

El documento filtrado presenta las cuatro sedes propuestas para 2027, la fecha estimada, la capacidad de la arena y el estado actual del proyecto de la siguiente manera:

N.º Ciudad y país Fecha propuesta Arena preliminar (capacidad) Estatus actual 1 Almaty (Kazajistán) 1 de mayo de 2027 «Almaty Arena» (~12 000) En negociación (In Negotiation) 2 Taskent (Uzbekistán) 3er trimestre de 2027 (Q3) «Humo Arena» (~12 500) En revisión (Under Review) 3 Biskek (Kirguistán) 4º trimestre de 2027 (Q4) «Bishkek Arena» (~10 000) Fase de concepto (Concept) 4 Tiflis (Georgia) 3er trimestre de 2027 (Q3) «Tbilisi Sports Palace» (~9 500) En negociación (In Negotiation)

¿En qué se basa la liga para elegir la región?

En la sección «Factores clave» (Key Considerations) del documento, la UFC señaló cuatro aspectos importantes para su entrada en el mercado de Asia Central:

El rápido crecimiento de la audiencia de fans de la UFC en Asia Central;

La presencia de luchadores de alto nivel y renombre de la región (incluyendo a Shavkat Rakhmonov, Asu Almabayev y otros);

Un fuerte interés y apoyo organizativo y promocional por parte de los gobiernos locales;

Los trabajos en curso sobre la preparación de las arenas y la logística de retransmisión televisiva.

Recordemos que anteriormente, el primer vicepresidente del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, Otabek Umarov , se reunió con el jefe de la UFC, Dana White , durante una visita a los Estados Unidos. Por ahora, no ha habido confirmación oficial por parte de la liga sobre este documento que circula en las redes.

¿Qué opinas? Si se celebrara un torneo de la UFC en la «Humo Arena» de Taskent en otoño de 2027, ¿a qué luchadores uzbekos te gustaría ver más en la cartelera? ¡Deja tus comentarios!