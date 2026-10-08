«Quedan pocos días para el fin del mundo»: la profecía de un pastor sudafricano causa revuelo en Internet

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«Quedan pocos días para el fin del mundo»: la profecía de un pastor sudafricano causa revuelo en Internet

El pastor sudafricano Joshua Mlakela afirmó que el fin del mundo ocurrirá los días 12 y 13 de octubre.

El religioso asegura que el evento que predijo anteriormente sucederá exactamente en esas fechas. Sus declaraciones se han vuelto virales en las redes sociales, provocando diversas reacciones entre los usuarios.

Algunos han tomado las afirmaciones del pastor como una broma, compartiendo publicaciones irónicas en redes sociales. Han surgido chistes que sugieren, por ejemplo, que ya no hace falta ir a trabajar el lunes.

Hasta el momento, no existen pruebas científicas que confirmen las afirmaciones de Mlakela sobre el fin del mundo.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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