Se ha observado una situación inusual en el norte de Tel Aviv, Israel. Decenas de chacales han entrado en una zona residencial y han deambulado libremente por las calles de la ciudad. Los testigos han grabado a los animales salvajes paseando en grupo.

La aparición de animales salvajes en una zona residencial ha causado preocupación y malestar entre los vecinos. El libre movimiento de los chacales, que suelen vivir en su entorno natural, ha llamado la atención de la población.

Las autoridades están tomando medidas para capturar a los animales de forma segura y devolverlos a su hábitat natural. Está previsto trasladarlos fuera de las zonas habitadas.