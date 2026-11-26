Un ciudadano vietnamita de 31 años vivió separado de su familia durante casi siete años, sobreviviendo en las calles y en tuberías de alcantarillado abandonadas. Recientemente, la policía lo encontró y facilitó su reencuentro con sus seres queridos, quienes esperaban noticias suyas desde hacía años.

El incidente ocurrió en la ciudad de Da Nang, en el centro del país. El 23 de noviembre, agentes de seguridad locales que patrullaban un terreno baldío en la calle Nhon Hoa 21, en el distrito de An Khe, notaron a un hombre viviendo dentro de una tubería de hormigón. Fue llevado a la comisaría para ser identificado. Resultó ser un hombre de 31 años llamado P.H.T., oriundo de la provincia de Ninh Binh.

Se supo que se fue a estudiar a Japón en 2017. También planeaba trabajar para ayudar económicamente a su familia. Sin embargo, sus estudios no salieron como esperaba. Sintiéndose culpable porque su familia había gastado mucho dinero en su educación, incluso endeudándose, le dio vergüenza regresar a casa.

En 2019, cortó todo contacto con sus familiares. Primero vivió en las calles de Ciudad Ho Chi Minh y luego en Da Nang. Las tuberías de alcantarillado abandonadas se convirtieron en su refugio contra la lluvia y el sol. Incluso vivía sin documentos de identidad.

Los agentes de policía hablaron pacientemente con el joven y comenzaron a buscar a sus parientes. Basándose en la información inicial, contactaron a sus colegas en la provincia de Ninh Binh y lograron localizar a su familia.

Al recibir la noticia, sus familiares viajaron a Da Nang durante la noche del 23 de noviembre y se reunieron con él a la mañana siguiente. Aunque el encuentro fue inicialmente un poco tímido, la familia pudo reunirse después de tantos años de separación.

Los policías recaudaron fondos para que el joven pudiera regresar a su hogar y le proporcionaron ropa y artículos de primera necesidad. Su familia envió una carta de agradecimiento a los agentes por su ayuda.

De esta manera, tras siete años desaparecido, el joven regresó con su familia.