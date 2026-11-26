«Favorito — Sindarov»: Sergey Karyakin opina sobre el duelo por el Campeonato Mundial
El reconocido gran maestro ruso Sergey Karyakin considera al uzbeko Gukesh Dommaraju que se enfrenta al actual campeón indio Javohir Sindarovcomo el principal favorito en el match por el Campeonato Mundial de ajedrez que se disputa en Suiza. Así lo informó «Sport-Express» .
«Sindarov está mentalmente preparado y tiene más hambre de victoria»
Karyakin destaca que el estatus de campeón ejerce presión psicológica sobre el jugador indio, mientras que el gran maestro uzbeko de 20 años actúa con una gran motivación:
«En mi opinión, Sindarov está mentalmente mucho más preparado, tiene más hambre de victoria y posee una motivación muy fuerte. Cuando miro a Gukesh, me parece que la corona de campeón lo está aplastando. Parece que no puede soportar este peso, como si fuera demasiado pesado para él. Antes de ser campeón jugaba de forma brillante, pero tras convertirse en campeón mundial, se observó una caída drástica en su juego.
Si logra recuperar su forma anterior, es decir, el nivel con el que venció a todos en el torneo de candidatos y en el primer tablero en la Olimpiada de 2024, entonces esto se convertirá en un duelo muy interesante entre los dos jugadores más fuertes del mundo. En la situación actual, desde el punto de vista del ajedrez y la intriga, lamentablemente, el favorito es Sindarov.» — dijo Sergey Karyakin.
«No será un paseo — es posible una lucha encarnizada en las 14 partidas»
Al mismo tiempo, el experto ruso no se sumó a la idea de evaluar las posibilidades en el match en 80 a 20 a favor del representante de Uzbekistán. Según él, en el match Ding Liren — Gukesh de 2024, muchos esperaban una victoria fácil, pero la lucha se prolongó hasta las últimas partidas:
«Por supuesto que no. Para Sindarov no será un paseo. En los juegos cara a cara siempre puede haber resultados inesperados. Lo que ocurrió en torneos anteriores no tiene mucha importancia: debes demostrar tu superioridad una vez más en la práctica. Por lo tanto, esta vez también es posible una lucha encarnizada en las 14 partidas.» — dijo Sergey Karyakin.
Detalles principales del match por el Campeonato Mundial
Indicadores
Detalles y reglas
Participantes
Javohir Sindarov (20 años, ganador del Torneo de Candidatos) — Gukesh Dommaraju (20 años, actual campeón mundial)
Lugar de celebración
Suiza, comuna de Cologny cerca de Ginebra (Museo de la Fundación Martin Bodmer)
Marcador actual
1 : 1 (la 1ª y 2ª partidas terminaron en tablas)
Próxima 3ª partida
Hoy, 26 de noviembre (a las 19:00 hora de Taskent — Sindarov juega con blancas)
Reglamento del match
14 partidas clásicas (se requieren al menos 7,5 puntos para el título)
Condición de desempate
Partidas principales 7:7 si termina con el marcador, el ganador 12 de diciembre se determinará en el desempate
Recordemos que, Javohir Sindarov se convirtió en el primer gran maestro uzbeko en ganar el Torneo de Candidatos en la primavera de 2026 en Chipre, obteniendo el derecho a luchar por la corona mundial de ajedrez.
En su opinión, ¿qué tan correcta es la opinión de Sergey Karyakin? Javohir Sindarov ¿es realmente el favorito del duelo o el actual campeón Gukesh aún tendrá algo que decir?
¡Deje sus comentarios y comparta inmediatamente esta noticia sobre este gran evento en la historia del ajedrez uzbeko con sus seres queridos!
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