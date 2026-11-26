El reconocido gran maestro ruso Sergey Karyakin considera al uzbeko Gukesh Dommaraju que se enfrenta al actual campeón indio Javohir Sindarovcomo el principal favorito en el match por el Campeonato Mundial de ajedrez que se disputa en Suiza. Así lo informó «Sport-Express» .

«Sindarov está mentalmente preparado y tiene más hambre de victoria»

Karyakin destaca que el estatus de campeón ejerce presión psicológica sobre el jugador indio, mientras que el gran maestro uzbeko de 20 años actúa con una gran motivación:

«En mi opinión, Sindarov está mentalmente mucho más preparado, tiene más hambre de victoria y posee una motivación muy fuerte. Cuando miro a Gukesh, me parece que la corona de campeón lo está aplastando. Parece que no puede soportar este peso, como si fuera demasiado pesado para él. Antes de ser campeón jugaba de forma brillante, pero tras convertirse en campeón mundial, se observó una caída drástica en su juego. Si logra recuperar su forma anterior, es decir, el nivel con el que venció a todos en el torneo de candidatos y en el primer tablero en la Olimpiada de 2024, entonces esto se convertirá en un duelo muy interesante entre los dos jugadores más fuertes del mundo. En la situación actual, desde el punto de vista del ajedrez y la intriga, lamentablemente, el favorito es Sindarov.» — dijo Sergey Karyakin.

«No será un paseo — es posible una lucha encarnizada en las 14 partidas»