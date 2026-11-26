En Arabia Saudita,el rascacielos Jeddah Tower, que se está construyendo en la ciudad de Yeda, ha alcanzado una altura de 482 metros. Una vez finalizado el proyecto, se espera que su altura supere el kilómetro, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo. Así lo informó la publicación Argaam, citando un informe de la empresa Kingdom Holding.

Según datos de Kingdom Holding, la construcción de la Jeddah Tower ha llegado al piso 120. Hasta ahora se han utilizado más de 322 000 metros cúbicos de hormigón en la construcción del edificio. Esto representa aproximadamente el 72% del volumen total de hormigón previsto para el proyecto.

Asimismo, continúan los trabajos de revestimiento de la fachada exterior. Hasta la fecha se han instalado más de 3 900 paneles de fachada, lo que equivale a cerca del 14% del plan general. También ha comenzado la instalación de los sistemas mecánicos, eléctricos y sanitarios en el interior de la torre.