La construcción del edificio más alto del mundo continúa en Arabia Saudita (video)
En Arabia Saudita,el rascacielos Jeddah Tower, que se está construyendo en la ciudad de Yeda, ha alcanzado una altura de 482 metros. Una vez finalizado el proyecto, se espera que su altura supere el kilómetro, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo. Así lo informó la publicación Argaam, citando un informe de la empresa Kingdom Holding.
Según datos de Kingdom Holding, la construcción de la Jeddah Tower ha llegado al piso 120. Hasta ahora se han utilizado más de 322 000 metros cúbicos de hormigón en la construcción del edificio. Esto representa aproximadamente el 72% del volumen total de hormigón previsto para el proyecto.
Asimismo, continúan los trabajos de revestimiento de la fachada exterior. Hasta la fecha se han instalado más de 3 900 paneles de fachada, lo que equivale a cerca del 14% del plan general. También ha comenzado la instalación de los sistemas mecánicos, eléctricos y sanitarios en el interior de la torre.
Una vez concluido el proyecto, se planea que la altura de la Jeddah Tower supere los 1 000 metros. A modo de comparación, el Burj Khalifa de Dubái, actualmente considerado el edificio más alto del mundo, tiene una altura de 828 metros.
Si la Jeddah Tower entra en funcionamiento, podría batir el récord del Burj Khalifa y convertirse en el primer edificio en la historia de la humanidad en superar el kilómetro de altura.
Talal Ibrahim Al Maiman, director de Kingdom Holding, informó que se espera finalizar la construcción en 2028. Además, se prevé que la altura de la torre alcance los 500 metros para finales de 2026.
De esta manera, Arabia Saudita se acerca a romper el récord del edificio más alto del mundo. Las próximas etapas de la construcción de la Jeddah Tower se siguen con gran interés.
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