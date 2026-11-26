La prestigiosa publicación francesa de ajedrez — Europe Echecs en el marco del Campeonato del Mundo que se celebra cerca de Ginebra, Suiza, ha publicado su análisis de la 2.ª partida entre el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y el actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju . Sports.kz informa que los expertos extranjeros evaluaron que la ventaja en la lucha posicional y la preparación de aperturas pertenece al aspirante uzbeko.

20 movimientos, 40 minutos de ventaja en el tiempo y un empate inesperado

La segunda partida terminó en empate tras solo 20 movimientos por repetición de posición. Los expertos franceses destacaron que el actual campeón del mundo jugó con indecisión con blancas y que Javohir Sindarov superó una vez más a su oponente en preparación: