Una prestigiosa publicación francesa analiza la 2.ª partida del Campeonato del Mundo
La prestigiosa publicación francesa de ajedrez — Europe Echecs en el marco del Campeonato del Mundo que se celebra cerca de Ginebra, Suiza, ha publicado su análisis de la 2.ª partida entre el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y el actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju . Sports.kz informa que los expertos extranjeros evaluaron que la ventaja en la lucha posicional y la preparación de aperturas pertenece al aspirante uzbeko.
20 movimientos, 40 minutos de ventaja en el tiempo y un empate inesperado
La segunda partida terminó en empate tras solo 20 movimientos por repetición de posición. Los expertos franceses destacaron que el actual campeón del mundo jugó con indecisión con blancas y que Javohir Sindarov superó una vez más a su oponente en preparación:
« 20 movimientos, repetición de posición y apretón de manos. Esperábamos un poco más de intriga en este encuentro... ¿No debería haber jugado Gukesh con más determinación con las piezas blancas?
El campeón del mundo eligió el sistema Londres. En el movimiento 15, Sindarov intensificó la posición con
...f5. Gukesh pasó casi media hora buscando el movimiento
16.f3, lo que permitió al aspirante obtener una ventaja de unos 40 minutos en el reloj. Cuatro movimientos después, la partida terminó por repetición, aunque todavía había posibilidades de continuar la lucha.
El ajedrecista uzbeko superó nuevamente a su rival en la preparación de aperturas y en la gestión del tiempo. El jueves jugará con las piezas blancas. » — escribió Europe Echecs.
Detalles y reglamento del Campeonato del Mundo
Indicadores
Detalles y reglas
Marcador actual
1 : 1 (tras la 2.ª partida)
Próxima 3.ª partida
Hoy (jueves) — Javohir Sindarov con blancas jugará
Lugar
Suiza, comuna de Cologny cerca de Ginebra — Fundación Martin Bodmer
Formato del encuentro
14 partidas clásicas (se requieren 7,5 puntos para el título)
Fecha del desempate
Si tras 14 partidas el marcador es 7:7 , el ganador se decidirá en el desempate el 12 de diciembre .
De este modo, en la 3.ª partida de hoy, la ventaja de las piezas blancas estará del lado de nuestro compatriota Javohir Sindarov.
¿Cree que Javohir Sindarov, jugando con blancas en la 3.ª partida de hoy, logrará finalmente romper la defensa de Gukesh y tomar la delantera en el marcador?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este interesante análisis con los aficionados al ajedrez uzbeko!
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