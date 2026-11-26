El actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju contra quien el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov está librando una batalla intensa, habló sobre su comportamiento y estado mental en la sala de descanso privada durante las partidas.

Estrategia y reflexiones en la sala de descanso

En un encuentro organizado tras las dos primeras partidas, los periodistas preguntaron a Sindarov por qué pasaba más tiempo en la sala de descanso cerrada que frente al tablero mientras su oponente pensaba. Nuestro compatriota explicó la situación de la siguiente manera: