Sindarov revela qué hace en la sala de descanso durante el duelo por el título mundial
El actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju contra quien el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov está librando una batalla intensa, habló sobre su comportamiento y estado mental en la sala de descanso privada durante las partidas.
Estrategia y reflexiones en la sala de descanso
En un encuentro organizado tras las dos primeras partidas, los periodistas preguntaron a Sindarov por qué pasaba más tiempo en la sala de descanso cerrada que frente al tablero mientras su oponente pensaba. Nuestro compatriota explicó la situación de la siguiente manera:
« Todo está bien, me siento bien. En pocas palabras, cuando mi oponente está pensando en su movimiento, trato de relajarme un poco. Por supuesto, no entro allí solo para dormir; pienso en los movimientos mientras intento descansar al mismo tiempo. »
« En situaciones así, es difícil calcular variantes muy profundas y largas, por lo que pienso principalmente en las ideas y posibles movimientos de mi oponente. Puedo decir con seguridad que no pierdo la concentración allí, siempre estoy enfocado en el juego. » — dijo Javohir Sindarov.
Apoyo en Ginebra y detalles de la 3ª partida de hoy
Cabe destacar que entre quienes apoyan directamente a Javohir Sindarov en la localidad de Cologny, cerca de Ginebra, Suiza, se encuentra la líder del equipo femenino de Kazajistán, triple campeona mundial de blitz Bibisara Assaubayeva también.
Estadísticas
Detalles
Lugar de la competición
Suiza, cerca de Ginebra, Cologny localidad
Marcador actual
1 : 1 (las dos primeras partidas terminaron en empate)
Fecha de la 3ª partida
26 de noviembre (hoy) — Javohir Sindarov con piezas blancas jugará
El hábito de Sindarov
Se relaja mentalmente en la sala de descanso mientras su oponente piensa y analiza las ideas probables de Gukesh
Invitada especial
Triple campeona mundial de blitz Bibisara Assaubayeva apoya a nuestro compatriota en Ginebra
¿Crees que el hecho de que Javohir Sindarov mantenga tal calma durante la partida y analice los movimientos del oponente en la sala de descanso le ayudará a ganar con blancas en la 3ª partida de hoy?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta interesante entrevista con los aficionados al ajedrez uzbeko!
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