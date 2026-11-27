Una terrible tragedia ocurrió durante un partido de fútbol en Irapuato, estado de Guanajuato, México: un futbolista de 26 años, conocido como «El More», Luis Alberto Rios Chaves perdió la vida tras un ataque armado perpetrado directamente en el campo de juego.

Detalles del incidente y proceso de investigación

TV Azteca Según información difundida por el canal de televisión, el ataque armado ocurrió mientras el partido estaba en pleno desarrollo:

Los atacantes: Individuos no identificados se desplazaban en motocicletas y se presume que son miembros de un grupo criminal armado.

Víctimas y heridos: Como resultado del tiroteo, el futbolista Luis Alberto Rios Chaves falleció en el lugar, y otra persona resultó herida de diversa consideración durante el incidente.

Investigación: Actualmente, las autoridades locales están llevando a cabo las investigaciones pertinentes sobre este ataque armado.

Carrera futbolística de Luis Alberto Rios Chaves

Periodo / Trayectoria Detalles del club y la liga Carrera previa Participante en la tercera división del campeonato mexicano, «Atlético San Francisco del Rincón» jugó para el club Último equipo Participante en la liga amateur, «Arandas» era jugador de este club y estaba en el campo con este equipo cuando ocurrió la tragedia.

¿Qué medidas adicionales cree que deberían tomarse para garantizar la seguridad de los atletas y aficionados durante los partidos de fútbol en México y América Latina?

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