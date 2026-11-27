TikTok tiene un efecto destructivo en la capacidad de pensamiento de las personas, especialmente de la generación joven. Así lo afirmó el presidente de Kazajistán, Kasym-Jomart Tokáyev durante la conferencia internacional AI Journey en Moscú, en un encuentro con jóvenes especialistas en inteligencia artificial.

«Es posible ganar dinero con un smartphone incluso estando en un pueblo»

El jefe de Estado lamentó que la mayoría de los ciudadanos perciban los dispositivos modernos solo como herramientas de entretenimiento y comunicación. Destacó que, con el enfoque correcto y las habilidades necesarias, los dispositivos móviles pueden generar ingresos reales incluso para quienes viven en las zonas más remotas:

«Hoy en día todo el mundo usa un smartphone, pero por alguna razón piensan que solo sirve para llamar, escribir mensajes, ver películas o para TikTok. Ese TikTok es algo terrible que mata el cerebro humano, especialmente el de un joven. Sin embargo, con un smartphone, usado correcta y hábilmente, y con conexión a internet, es posible ganar dinero incluso estando en un pueblo; solo hay que enseñar a la gente a hacerlo», dijo Kasym-Jomart Tokáyev.

El líder kazajo denominó a este enfoque como «economía digital popular» y señaló que enseñar a la población a obtener ingresos legales de las tecnologías digitales los haría independientes y económicamente estables.

Lucha contra la «mentalidad TikTok» e iniciativas de digitalización

No es la primera vez que Kasym-Jomart Tokáyev critica duramente la plataforma de videos cortos. Ya había propuesto varias iniciativas sistémicas al respecto:

Lectura y biblioteca de la CEI: Anteriormente, en una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la CEI, el presidente de Kazajistán llamó a combatir la «mentalidad TikTok» entre los jóvenes promoviendo la lectura y creando una biblioteca digital unificada de la Comunidad.

Formación de la población rural: Además, en el marco del Año de la digitalización y la inteligencia artificial anunciado en la república, el presidente encargó al gobierno enseñar a los productores agrícolas y a los habitantes de zonas remotas a usar smartphones para realizar negocios en línea.

Dirección Tareas y objetivos establecidos Naturaleza del problema El uso de smartphones solo para fines de entretenimiento (TikTok) reduce la capacidad de pensamiento de los jóvenes Solución económica Desarrollar habilidades de negocios en línea a través de Internet en pueblos remotos Medida espiritual y educativa Promover la lectura y crear una biblioteca digital unificada de la CEI

¿Qué cree usted que se debe hacer para proteger a los jóvenes de la influencia de los videos cortos y enseñarles a usar los smartphones como fuente de conocimiento útil y de ingresos?

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