El seleccionador del equipo nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro En una entrevista con el prestigioso medio italiano La Gazzetta dello Sport , el joven defensa uzbeko Abdukodir Khusanovexpresó abiertamente sus opiniones sobre su potencial, las estrellas del fútbol mundial y el trofeo del Balón de Oro en su propia carrera.

«Un diamante que se mueve a 300 km/h»

El experto italiano, al evaluar las capacidades físicas de su pupilo en la selección de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, destacó sus puntos fuertes y los aspectos que aún debe pulir en su juego:

«Tiene unas capacidades físicas increíbles, pero es un diamante en bruto que hay que pulir. Siempre va a 300 km/h. A veces roba el balón, pero otras llega tarde e incluso se lleva por delante al juez de línea. Es normal, tenemos que trabajar en ello», dijo Fabio Cannavaro.

Reflexiones sobre Van Dijk, el Balón de Oro y el fútbol italiano

Durante la conversación, Cannavaro también abordó otros temas importantes del fútbol mundial:

Tema del debate Las opiniones de Fabio Cannavaro Virgil van Dijk y la Serie A Comentó que habló con Van Dijk durante la Copa del Mundo y que el defensa neerlandés expresó su deseo de jugar en la liga italiana. Según el entrenador, sería interesante ver a este jugador con potencia física y velocidad en las filas del Milan . El Balón de Oro de 2006 En su opinión, Zinedine Zidane no hubiera dado el cabezazo a Marco Materazzien la final, habría sido mucho más difícil ganar este prestigioso trofeo. Defensas modernos Entre los defensas actuales, Barcelona representante Pau Cubarsíes visto como un candidato digno al Balón de Oro. Selección de Italia Destacó que el problema de los goles encajados no se debe a errores individuales de los defensas, sino a las deficiencias en la presión colectiva y el sistema de recuperación del balón.

¿Crees que bajo la dirección de Fabio Cannavaro, Abdukodir Khusanov podrá combinar velocidad y disciplina para alcanzar el nivel de los mejores defensas del mundo?

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