El presidente de los Estados Unidos Donald Trump Washington declaró haber ofrecido a Irán todas las oportunidades necesarias para resolver el conflicto de manera pacífica y alcanzar un acuerdo mutuo. Hizo esta declaración con motivo del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) durante un diálogo con militares estadounidenses.

« Les estamos dando la oportunidad de salvar muchas vidas »

El líder estadounidense destacó que Washington busca una solución diplomática, aunque duda que Teherán aproveche estas oportunidades:

« Estamos tratando de ser amables. Les estamos dando todas las oportunidades para llegar a un acuerdo y salvar muchas vidas. Algunas personas preguntan: "¿Por qué? ¿Están locos?" Tal vez lo estén », dijo Donald Trump.

« La victoria ya está en nuestras manos »

Asimismo, el presidente de EE. UU. enfatizó que la situación está bajo control total de Washington y que un resultado decisivo está cerca:

« La victoria está en nuestras manos. Para ser honesto, sucederá cuando yo quiera », añadió el líder estadounidense.

Puntos clave de la declaración

Dirección Contenido de la declaración de Donald Trump Posición diplomática EE. UU. ha creado todas las condiciones para que Irán resuelva el conflicto pacíficamente y firme un acuerdo Evaluación sobre Teherán El jefe de la Casa Blanca expresó dudas sobre si la parte iraní aprovechará esta iniciativa de paz Superioridad de Washington Trump subrayó que la victoria ya está en manos de EE. UU. y que la decisión final depende de su voluntad

¿Cree que la tensión entre EE. UU. e Irán terminará en un acuerdo diplomático o que la situación en la región se complicará aún más?

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