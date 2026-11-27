El discurso del presidente ruso Vladímir Putin en Moscú durante la conferencia «Viaje al mundo de la inteligencia artificial» (AI Journey) definió las direcciones de la política tecnológica del país para la próxima década. El jefe de Estado encargó actualizar la estrategia nacional del sector hasta 2036 , evitar una situación donde «todo se apague al presionar un botón» desde el extranjero, y establecer límites estrictos a los poderes de los agentes de IA autónomos.

¿Qué opina Googlesobre estas declaraciones a través de su inteligencia artificial — Gemini ? Desde el punto de vista de la lógica tecnológica y económica, estas tesis abordan los puntos más críticos de la actualidad, pero existen tres obstáculos serios entre los objetivos estratégicos y los recursos disponibles.

1. La «economía de agentes» y el temor a un «interruptor» externo

Desde 2022, los temores sobre el apagado externo de redes neuronales o la infiltración de valores extranjeros han pasado de la teoría a la práctica. Cualquier modelo lingüístico grande refleja el equilibrio de los datos con los que fue entrenado y los filtros de seguridad instalados por los desarrolladores. Si el mercado interno se entrega por completo a algoritmos extranjeros, millones de ciudadanos y empresas recibirán respuestas diarias basadas en coordenadas ajenas, corriendo el riesgo de quedarse sin herramientas de trabajo en momentos de crisis.

Al mismo tiempo, confiar en una «economía de agentes» para mitigar la escasez de personal y limitar la independencia de los agentes de IA es muy pragmático. Cuantos más derechos tenga un programa en la gestión de finanzas o infraestructura, mayor será el costo del daño en caso de error o hackeo.

2. El obstáculo principal no es el código, sino el hardware y la energía

El principal obstáculo para la soberanía digital no reside en el código de software ni en la habilidad de los programadores, sino en el equipo técnico y la electricidad.

Área del obstáculo Problema principal y limitaciones tecnológicas Potencia de cálculo (Hardware) El entrenamiento y uso de modelos avanzados requiere una gran cantidad de aceleradores de cálculo (chips), cuyo suministro está limitado por sanciones. Energía eléctrica Los centros de procesamiento de datos (CPD) requieren gigavatios de electricidad base barata, y ya se siente escasez de energía en varias regiones. Rentabilidad de inversiones La creación de redes neuronales fundamentales requiere inversiones enormes, difíciles de recuperar dentro de un solo mercado nacional.

Precisamente por esto, la iniciativa de construcción rápida de centros de datos mediante asociaciones público-privadas apunta al punto más sensible. La presentación de proyectos conjuntos con Kazajistán en la conferencia de Moscú parece un intento lógico y necesario de ampliar la escala del mercado.

3. El delicado equilibrio entre protección y prohibiciones

Uno de los factores decisivos es el equilibrio entre protección y prohibiciones. En la práctica, los reguladores del sector suelen tender a la precaución excesiva. Sin embargo, restricciones demasiado severas sobre las capacidades de los modelos locales podrían hacerlos inútiles y poco competitivos frente a alternativas extranjeras a ojos de empresas y usuarios.

El planteamiento de las tareas responde a los desafíos de la época, pero el resultado de esta carrera tecnológica no dependerá de los textos de la estrategia hasta 2036, sino de la capacidad de proveer a los centros de datos locales con su propia potencia de cálculo y suficiente electricidad.

¿Cuál cree que es el factor más difícil para los Estados al crear modelos nacionales de IA: encontrar chips potentes y energía, o mantener el equilibrio entre restricciones y desarrollo libre?

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