El famoso complejo del Taj Mahal situado en Agra, India, alberga entre 500 y 700 monos. Videos de grupos de animales moviéndose libremente frente a las puertas Este, Oeste y Real del complejo se están volviendo virales en las redes sociales.

Peligro grave para los turistas y heridos

Los visitantes del complejo sufren el comportamiento agresivo de los monos. Según los informes, en los últimos meses, varios turistas locales y extranjeros, incluyendo un visitante brasileño de 83 años así como un niño de 6 años fueron hospitalizados tras ser mordidos.

Detalles de la situación y medidas tomadas