En la India, monos ocupan tres puertas del Taj Mahal y atacan a los turistas
El famoso complejo del Taj Mahal situado en Agra, India, alberga entre 500 y 700 monos. Videos de grupos de animales moviéndose libremente frente a las puertas Este, Oeste y Real del complejo se están volviendo virales en las redes sociales.
Peligro grave para los turistas y heridos
Los visitantes del complejo sufren el comportamiento agresivo de los monos. Según los informes, en los últimos meses, varios turistas locales y extranjeros, incluyendo un visitante brasileño de 83 años así como un niño de 6 años fueron hospitalizados tras ser mordidos.
Detalles de la situación y medidas tomadas
Orientación
Estado y detalles
Daños materiales y ataques
Los monos persiguen a los turistas y les (gafas, teléfonos móviles y bolsos) arrebatan comida y objetos personales
La causa principal del problema
Las agencias responsables del complejo — el Servicio Arqueológico de la India y la municipalidad de la ciudad — no logran coordinarse, por lo que los esfuerzos para capturar y reubicar a los monos no están dando resultados.
Servicio de seguridad
Para proteger el área y ahuyentar a los animales, tirachinas han sido entregados a personal de seguridad especial.
Recomendaciones para turistas
La administración recomienda a los visitantes no acercarse a los monos, no tomarles fotos y no llevar comida u objetos brillantes a la vista.
¿Cree que para prevenir estas situaciones en lugares turísticos de renombre mundial como el Taj Mahal es mejor trasladar a los animales a reservas o reforzar la vigilancia?
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