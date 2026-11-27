El Parlamento húngaro aprobó una ley para introducir un impuesto especial sobre el patrimonio para los ciudadanos más ricos del país. Durante la votación celebrada el 26 de noviembre en el órgano legislativo supremo, la iniciativa gubernamental fue apoyada por 134 diputados, mientras que 79 parlamentarios votaron en contra y 7 se abstuvieron. Para que el documento entre en vigor, ahora debe ser firmado por el presidente András Baka . De esta manera, el jefe del Consejo de Ministros Péter Magyar ha cumplido una de sus principales promesas electorales.

Tasas impositivas y categorías de contribuyentes

El nuevo gravamen afectará a los ciudadanos húngaros cuyos activos estén valorados en más de mil millones de florines :

Tasa del 1%: Para propietarios con una fortuna de entre mil millones y 99 mil millones de florines ;

Tasa del 1,5%: Para los poseedores de grandes fortunas cuyo capital supere los 99 mil millones de florines ;

Normas para residentes: Para los residentes del país, el impuesto se aplica no solo a los activos nacionales, sino también a los activos en el extranjero.

Normas para ciudadanos extranjeros: Los ciudadanos extranjeros también están sujetos a la ley, pero solo pagan impuestos sobre bienes inmuebles y participaciones en empresas situadas en territorio húngaro.

Plazos de pago y lista de multimillonarios

Indicadores Detalles y plazos Fecha de cálculo Cada año al 31 de diciembre según el valor de los activos Primer periodo de declaración Actual 2026 Primer plazo de pago hasta el 31 de agosto de 2027 debe ser transferido al presupuesto Multimillonarios de la lista Forbes El país cuenta con 36 multimillonarios cuya fortuna supera los 100 mil millones de florines .

Según la edición húngara de la revista Forbes , la mayoría de los participantes en esta lista formaron su capital durante los dieciséis años en que el ex primer ministro Viktor Orbán y su partido « Fidesz »

estuvieron en el poder.

¿Cree que la introducción de un impuesto especial sobre el patrimonio para los ciudadanos ultra ricos ayudará a garantizar la justicia social o provocará la fuga de capitales del país? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia con sus seres queridos que siguen los cambios económicos y políticos mundiales!