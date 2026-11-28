En la estación de tren de Dakshineshwar, en el estado indio de Bengala Occidental, un cable eléctrico de 11 000 voltios se rompió y cayó sobre un tren de pasajeros local. El incidente provocó fuertes chispas y la estación quedó cubierta de humo, informó The Sunday Guardian.

Se informó que el contacto del cable con el tren generó intensas chispas y destellos luminosos. El humo y los destellos repentinos en el lugar causaron pánico entre los pasajeros del tren y las personas que esperaban en el andén.

En los videos difundidos en las redes sociales se puede ver cómo las chispas eléctricas saltaron varias veces, el humo se elevó y la gente intentó retirarse a un lugar seguro.

Debido al incidente, se produjeron interrupciones temporales en el tráfico ferroviario. Las autoridades cortaron el suministro eléctrico, repararon la avería y tomaron medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Según los informes preliminares, no hay información sobre muertos o heridos como resultado del incidente.

Algunas publicaciones atribuyen la supervivencia de los pasajeros a la carrocería metálica del tren. El metal puede permitir que la carga eléctrica se disperse por la superficie exterior. Sin embargo, esto no significa que los que están dentro estén seguros en cualquier situación.

Los expertos enfatizan que en tales situaciones no se debe acercar a un cable de alta tensión, no se debe tocar las partes exteriores del tren y no se debe intentar bajar del vagón hasta que las autoridades confirmen que el suministro eléctrico ha sido cortado.