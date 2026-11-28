En el estado de Florida, EE. UU., 18 personas se sintieron mal después de un almuerzo festivo organizado por el Día de Acción de Gracias. 15 de ellas fueron trasladadas al hospital. Debido al incidente, los servicios de emergencia declararon una situación de víctimas en masa, informó The Telegraph.

Se informó que el suceso ocurrió el 25 de noviembre en la ciudad de Doral, condado de Miami-Dade. La red de centros médicos Leon Medical Centres organizó un almuerzo festivo anual para sus empleados. El banquete se sirvió en la sede de la empresa y los alimentos fueron suministrados por un servicio de catering externo.

Poco después del almuerzo, algunos empleados presentaron problemas gastrointestinales. Posteriormente, se llamó a los servicios de emergencia del condado de Miami-Dade. Según datos preliminares, 18 personas se sintieron mal, de las cuales 15 fueron llevadas a hospitales locales.

Debido al gran número de afectados, el incidente fue clasificado como una emergencia de nivel 3 por víctimas en masa, lo que significa la necesidad de movilizar múltiples centros médicos y fuerzas adicionales de ambulancias.

Leon Medical Centres emitió un comunicado informando que algunos empleados presentaron síntomas gastrointestinales tras el almuerzo y recibieron atención médica. La empresa declaró que está colaborando con el proveedor de alimentos para determinar la causa de la intoxicación.

Asimismo, la compañía enfatizó que el incidente ocurrió solo en su sede principal y no afectó a los pacientes de sus centros de atención médica.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre el estado de salud de los afectados ni sobre la causa exacta de la intoxicación. La investigación continúa.