La venta forzada de Manchester City en el centro del debate entre los clubes de la Premier League
Debido a infracciones financieras en la Premier League, Manchester City la posibilidad de obligar a sus propietarios a vender el club se ha convertido en el centro del debate. Así lo informó la BBC .
La exigencia firme de algunos clubes y la apelación de los «Citizens»
Cabe recordar que anteriormente, Manchester Cityfue declarado culpable de infringir las normas financieras de la liga, pero el club presentó una apelación contra esta decisión de la comisión independiente.
Según la fuente, algunos clubes de la Premier League sostienen que la justicia solo se garantizará exigiendo la venta del equipo por parte del holding City Football Group (como dato, el propietario principal del holding es el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan) . Según estos equipos, de lo contrario, el objetivo principal de financiar al regulador independiente del fútbol perdería su sentido.
La postura de la dirección de la Premier League y la división entre los clubes
Al mismo tiempo, la situación en torno a la dirección de la Premier League y el regulador es la siguiente:
Dirección
Detalles y posturas
Medida en el centro de la discusión
City Football Group la posibilidad de obligar a Manchester City a vender el club
Opinión de los clubes que apoyan la demanda
Si el club no se vende, el objetivo de financiar al regulador independiente pierde su sentido
Solicitud de la dirección de la Premier League
Se solicita no comentar públicamente sobre posibles sanciones hasta que haya una decisión final
Acciones de los clubes y división
Algunos equipos han expresado su postura al regulador de forma privada, pero no todos los clubes apoyan la demanda de venta forzada
¿Cuál cree que será la decisión final en el caso del Manchester City: obligarán a los propietarios a vender el equipo o se limitarán a una deducción de puntos y una multa?
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