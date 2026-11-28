Debido a infracciones financieras en la Premier League, Manchester City la posibilidad de obligar a sus propietarios a vender el club se ha convertido en el centro del debate. Así lo informó la BBC .

La exigencia firme de algunos clubes y la apelación de los «Citizens»

Cabe recordar que anteriormente, Manchester Cityfue declarado culpable de infringir las normas financieras de la liga, pero el club presentó una apelación contra esta decisión de la comisión independiente.

Según la fuente, algunos clubes de la Premier League sostienen que la justicia solo se garantizará exigiendo la venta del equipo por parte del holding City Football Group (como dato, el propietario principal del holding es el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan) . Según estos equipos, de lo contrario, el objetivo principal de financiar al regulador independiente del fútbol perdería su sentido.