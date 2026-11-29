Nikita Zhuravel, conocido por quemar un ejemplar del Corán cerca de una mezquita en Volgogrado, Rusia, ha sido condenado a un total de 14 años de prisión.

Tras el incidente ocurrido en mayo de 2023, Zhuravel fue sentenciado el 27 de febrero de 2024 por un tribunal de Grozni a una pena de 3 años y 6 meses de cárcel.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2024, el tribunal regional de Volgogrado lo declaró culpable de alta traición, imponiéndole una pena adicional de 13 años y 6 meses de prisión.

Según la investigación, Zhuravel envió al Servicio de Seguridad de Ucrania videos de trenes con equipo militar ruso y aviones, además de información sobre el movimiento de vehículos de una unidad militar.

De este modo, al sumar las sentencias anteriores y la nueva, su tiempo total de reclusión asciende a 14 años.