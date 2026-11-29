Durante 2025, cerca de 47 mil mujeres y niñas en todo el mundo fueron asesinadas intencionalmente por sus parejas, personas con las que mantenían una relación cercana o miembros de su familia. Esto significa que, en promedio, 129 mujeres y niñas perdieron la vida cada día, es decir, cinco cada hora. Así se informó en un reporte de la ONU publicado el 24 de noviembre.

Según el informe preparado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres, en 2025 fueron asesinadas intencionalmente 78 mil mujeres y niñas en el mundo. El 60 % de ellas murió a manos de su pareja o familiares, lo que demuestra que el hogar sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para las mujeres.

África ocupa el primer lugar en número de mujeres asesinadas por sus allegados con 22,1 mil víctimas. Le siguen Asia (15,1 mil), América (7,4 mil), Europa (2,1 mil) y Oceanía (300). La tasa más alta en relación con la población también se registró en África.

El informe destaca que estos asesinatos a menudo ocurren tras largos periodos de violencia, amenazas y abusos. Asimismo, las tasas de homicidios contra mujeres en América y Europa han disminuido ligeramente en comparación con las cifras generales de homicidios.

Cabe señalar que, aunque la cifra de 47 mil en 2025 es menor a los 50 mil de 2024, la ONU enfatiza que esto no debe interpretarse como una disminución de la violencia. La diferencia se debe principalmente a la mejora en la capacidad de recolección de datos en los países.