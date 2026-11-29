El tenista uzbeko Sergey Fomin y el ucraniano Oleksiy Krutykh se coronaron campeones en la categoría de dobles del torneo Challenger de Jersonissos-4. En la final, derrotaron a los italianos Gianluca Cadenasso y Jacopo Vasami, informa UzDaily.uz.

El partido final concluyó con un marcador de 3-6, 6-1, 10-5. Fomin y Krutykh perdieron el primer set ante sus rivales. Sin embargo, lograron revertir la situación en el segundo set ganando 6-1. Manteniendo su dominio en el super tie-break decisivo, la pareja cerró el torneo con una victoria por 10-5.

Este resultado representa la victoria de Sergey Fomin en una competición de dobles del circuito Challenger.