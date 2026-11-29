En Almaty, Kazajistán, el 21º Campeonato Asiático femenino de balonmano ha concluido sus partidos decisivos de la quinta jornada de la fase de grupos. Participando en la competición, la selección nacional femenina de Uzbekistán ha celebrado su segunda victoria consecutiva.

Un duelo intenso y el pase a los play-offs

Tras una amplia victoria contra Australia (36:20), nuestras compatriotas se enfrentaron en el último partido de grupo a la India en un encuentro reñido, logrando imponerse con un marcador de 28:26 (Sevara Saparboeva fue la máxima anotadora de nuestro equipo con 7 goles) .

Cabe recordar que nuestras jugadoras perdieron sus dos primeros partidos contra las potencias continentales de la República de Corea (11:43) y contra el anfitrión, Kazajistán(29:32). A pesar de ello, dos victorias seguidas permitieron a nuestras representantes asegurar el 3er puesto del grupo y acceder a la fase de play-offs.