Las balonmanistas uzbekas avanzan a cuartos de final del Campeonato Asiático tras vencer a la India
En Almaty, Kazajistán, el 21º Campeonato Asiático femenino de balonmano ha concluido sus partidos decisivos de la quinta jornada de la fase de grupos. Participando en la competición, la selección nacional femenina de Uzbekistán ha celebrado su segunda victoria consecutiva.
Un duelo intenso y el pase a los play-offs
Tras una amplia victoria contra Australia (36:20), nuestras compatriotas se enfrentaron en el último partido de grupo a la India en un encuentro reñido, logrando imponerse con un marcador de 28:26 (Sevara Saparboeva fue la máxima anotadora de nuestro equipo con 7 goles) .
Cabe recordar que nuestras jugadoras perdieron sus dos primeros partidos contra las potencias continentales de la República de Corea (11:43) y contra el anfitrión, Kazajistán(29:32). A pesar de ello, dos victorias seguidas permitieron a nuestras representantes asegurar el 3er puesto del grupo y acceder a la fase de play-offs.
Siguiente etapa y rival en cuartos de final
Hoy, 29 de noviembre, es día de descanso en el Campeonato Asiático. Mañana, 30 de noviembre , comenzarán los partidos decisivos de los play-offs (cuartos de final) . La selección de Uzbekistán se enfrentará a China por un puesto en las semifinales y un billete para el Campeonato Mundial de 2027.
Resultados de la selección de Uzbekistán en la fase de grupos
Jornada / Fecha
Partido
Marcador
Resultado
1ª jornada (23 de noviembre)
Uzbekistán — República de Corea
11:43
Derrota
3ª jornada (26 de noviembre)
Kazajistán — Uzbekistán
32:29
Derrota
4ª jornada (27 de noviembre)
Uzbekistán — Australia
36:20
Victoria
5ª jornada (28 de noviembre)
Uzbekistán — India
28:26
Victoria
Cuartos de final (30 de noviembre)
China — Uzbekistán
—
Por disputar mañana
¿Crees que la selección femenina de Uzbekistán, con la confianza de dos victorias consecutivas, podrá superar a China mañana y alcanzar las semifinales?
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