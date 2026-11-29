Videos que muestran a cabras montesas escalando el muro de la presa de Cingino, ubicada en los Alpes al norte de Italia, están llamando la atención de muchos. En ellos se puede ver a las cabras alpinas moviéndose con facilidad sobre un muro de hormigón vertical de casi 50 metros de altura.

Lo curioso es que las cabras no llegan a este lugar peligroso por casualidad. Su objetivo principal es lamer la sal y los minerales acumulados entre las piedras y los materiales de construcción de la presa. Estas sustancias son una fuente de minerales esenciales para el organismo de los animales.

La capacidad de las cabras para mantener el equilibrio en una superficie tan empinada está relacionada con la estructura única de sus pezuñas. Sus pezuñas están divididas en dos partes, cada una de las cuales puede moverse de forma independiente. La parte exterior de la pezuña es dura, mientras que la interior es blanda y tiene propiedades de fricción. Esto les permite apoyarse firmemente en los pequeños salientes y grietas entre las piedras para desplazarse.

Asimismo, sus patas robustas y su gran capacidad para mantener el equilibrio también juegan un papel importante en estos ascensos.

Los expertos señalan que las cabras alpinas están adaptadas para moverse por los acantilados escarpados de las montañas. Por ello, para ellas, subir utilizando los estrechos puntos de apoyo del muro de la presa es un movimiento natural.