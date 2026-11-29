En la ciudad alemana de Münster, un neerlandés de 59 años, Stefan Wijkamp, fue declarado culpable de glorificar públicamente a Adolf Hitler e incitar al odio. El tribunal le impuso una pena de 8 meses de prisión condicional.

Según informó WDR, el incidente ocurrió el 19 de julio de 2025 durante una manifestación de extrema derecha en Münster. En una entrevista para un canal de YouTube durante el evento, Wijkamp calificó a Adolf Hitler de «genio» y «milagro sin igual en el mundo». También expresó: «Mi amor por Alemania es Adolf Hitler».

El 27 de noviembre de 2026, el tribunal de Münster lo declaró culpable de incitación al odio y lo condenó a 8 meses de prisión. La pena quedó en suspenso por un periodo de 3 años. Además, deberá pagar 1 000 euros al tesoro público del estado de Renania del Norte-Westfalia y cubrir los gastos judiciales.

El juez destacó que las declaraciones públicas de Wijkamp vulneraron gravemente la dignidad de las víctimas del régimen nazi y alteraron la paz pública.

En el juicio, Wijkamp no ocultó su admiración por Hitler e intentó defender sus comentarios bajo la libertad de expresión. La defensa solicitó la absolución, pero el tribunal rechazó el argumento.

Según la radiotelevisión pública neerlandesa NOS, Wijkamp planea apelar la sentencia. Por lo tanto, el fallo aún no es firme.