Khaby Lame, uno de los creadores de TikTok más famosos del mundo, ha llamado la atención no solo por sus videos inusuales, sino también por su formación religiosa. El aprendizaje del Corán ocupa un lugar importante en la vida del bloguero senegalés-italiano de 26 años.

Khaby Lame nació el 9 de marzo de 2000 en Dakar, Senegal. A la edad de un año, se mudó a Italia con su familia y creció en Chivasso, cerca de Turín.

A los 14 años, sus padres lo enviaron a una escuela coránica en Senegal, donde recibió educación religiosa. Algunas fuentes señalan que Khaby Lame es un hafiz que ha memorizado el Corán en su totalidad.

En 2020, tras perder su empleo en una fábrica debido a la pandemia, comenzó a publicar videos en TikTok. Sus videos, que reaccionan a situaciones complejas de la vida de forma silenciosa, sencilla y divertida, ganaron rápidamente la atención de millones de espectadores.

Hoy en día, Khaby Lame es uno de los creadores con más seguidores en TikTok a nivel mundial. Su trayectoria demuestra que, incluso detrás de la fama en Internet, los valores personales y la fe de una persona ocupan un lugar fundamental.