Un vídeo que muestra a una paloma bajando la cabeza y permaneciendo inmóvil durante un momento mientras se recitaba el Sagrado Corán en la ciudad de Zharkent, Kazajistán, se ha vuelto viral en las redes sociales.

La grabación, realizada por un residente local, muestra a la paloma de pie en un pasillo con la cabeza inclinada mientras los versículos del Corán suenan a través de los altavoces de la mezquita.

Los usuarios de redes sociales que vieron el vídeo comparan la postura de la paloma con una postración y han expresado diversas reacciones. Algunos han calificado el hecho como sorprendente.

El vídeo se difundió rápidamente, captando la atención de muchos usuarios. Sin embargo, hasta el momento no se ha ofrecido ninguna explicación oficial o científica sobre este comportamiento.