Se debate la posibilidad de que el actor de Hollywood y ganador del Óscar, Matthew McConaughey, participe como candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2028. Esto surge a raíz de un mensaje de video del actor apoyando a políticos independientes y las especulaciones sobre su actividad política. Así lo informó el diario The Hill.

Se informa que en un video publicado en redes sociales en octubre, McConaughey instó a los estadounidenses a prestar atención a los candidatos independientes, más allá del Partido Demócrata y el Republicano.

En opinión del actor, los candidatos independientes no deben participar en el proceso político solo para protestar o bloquear a los representantes de los partidos principales, sino como una fuerza política con posibilidades reales de ganar. Destacó que tales candidatos podrían equilibrar la competencia entre los dos partidos principales y acercar la política a las visiones y valores de los estadounidenses.

La intervención del actor intensificó las discusiones sobre una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2028. El empresario Andrew Yang, quien participó en las elecciones presidenciales de 2020, también señaló que el video de McConaughey dio pie a tales conjeturas. Según él, si el actor hizo tal declaración, es posible que esté considerando entrar en el ámbito político.

James Talarico, senador electo en el estado de Texas, también evaluó que McConaughey podría ser un buen candidato y afirmó que si el actor piensa seriamente en entrar en la política, debería presentar su candidatura.

Cabe señalar que McConaughey ya había considerado anteriormente la posibilidad de postularse para gobernador de su estado natal, Texas. Sin embargo, hasta ahora no ha anunciado oficialmente su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2028.