En Almaty, Kazajistán, una joven de 17 años fue sancionada administrativamente por utilizar lenguaje obsceno durante una transmisión en vivo en TikTok. El tribunal le impuso una multa de 10 indicadores mensuales de cálculo (MRP), equivalente a 432 500 tenges. Así lo informó Nur.kz citando al departamento de policía de la ciudad.

Se informó que la joven llamó la atención de las fuerzas del orden tras utilizar términos insultantes y contrarios a la moral pública durante su directo en TikTok. Los agentes de policía detectaron la grabación durante el monitoreo de las redes sociales.

Posteriormente, la madre de la menor fue citada al departamento de policía del distrito de Nauryzbay. En presencia de su madre, se redactó un acta administrativa por alteración del orden público contra la joven y los materiales fueron enviados al tribunal.

Según la decisión judicial, la joven de 17 años fue condenada a pagar una multa de 10 MRP, es decir, 432 500 tenges.

La policía recordó a los ciudadanos que es necesario respetar el orden público y las normas de conducta no solo en la calle, sino también en Internet y las redes sociales.