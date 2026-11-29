Sejal Shah, residente de Ahmedabad, India, utilizó un método inusual para protegerse del calor extremo. En días donde la temperatura alcanza los 45 grados, cubrió el exterior de su coche con una mezcla de estiércol de vaca y barro para mantener el interior más fresco.

La mujer afirma que esta idea se inspiró en técnicas de construcción antiguas utilizadas en las aldeas de la India, donde las paredes de las casas se recubren con barro y estiércol para proteger las habitaciones del calor sofocante.

Sejal Shah decidió probar este método en su vehículo. Su objetivo es reducir la temperatura interior, disminuir el uso del aire acondicionado y, por tanto, ahorrar combustible.

Sin embargo, los expertos señalan que, aunque este método podría proteger el habitáculo de un sobrecalentamiento parcial, no está científicamente probado que pueda sustituir completamente al aire acondicionado.

Las imágenes de este experimento inusual se difundieron ampliamente en las redes sociales, acumulando millones de reproducciones.