En la República de Tuvá, Rusia, se ha presentado una iniciativa para inmortalizar la memoria del famoso luchador Iván Juragán. Sus alumnos lanzaron una petición para nombrar un complejo deportivo local en Kyzyl en honor a su maestro.

Iván Juragán fue maestro de deportes de la URSS en sambo, judo y lucha libre, además de bicampeón mundial de veteranos.

Según los informes, en la década de 1970, durante una competencia en Moscú, Juragán se enfrentó a Vladimir Putin, entonces agente de la KGB, y lo derrotó en apenas un minuto.

Los alumnos del atleta, fallecido en 2023, promueven esta iniciativa para reconocer su contribución al desarrollo del deporte en Tuvá y preservar su legado para futuras generaciones.