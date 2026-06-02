Explosión de Blue Origin: la restauración del sitio de New Glenn podría llevar dos años

Tras la explosión del cohete pesado New Glenn en Cabo Cañaveral, los trabajos de restauración de la plataforma de lanzamiento podrían llevar aproximadamente dos años. Esta previsión fue compartida por el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en la cumbre CNBC CEO Council en Washington, según informa Ixbt.com. Según él, completar todas las reparaciones para 2028 parece una tarea totalmente realista. Basándose en la experiencia de la NASA, Isaacman enfatizó que restaurar la infraestructura de lanzamiento dañada requiere un tiempo considerable, incluso con un ritmo de trabajo elevado.

El jefe de la agencia señaló que dichas instalaciones tienen un diseño extremadamente complejo, por lo que el proceso de reparación y recertificación no puede acelerarse. Anteriormente, ocurrió un incidente grave en el sitio de pruebas de Florida durante las pruebas previas al vuelo del cohete New Glenn.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, llegó al lugar y examinó la magnitud de los daños en helicóptero. El fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, declaró que aún no se han determinado las causas exactas del accidente.

Los representantes de la empresa confirmaron el incidente y destacaron especialmente que ningún empleado resultó herido en la explosión. Se espera que este suceso retrase los planes espaciales de Blue Origin varios años.

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