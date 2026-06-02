Oppo Reno 16 Pro: Llega con cámara de 200 MP y batería de 6 700 mAh

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Oppo Reno 16 Pro: Llega con cámara de 200 MP y batería de 6 700 mAh

Se han filtrado detalles sobre la nueva serie Reno 16 antes del anuncio oficial. Se espera que el smartphone Oppo Reno 16 Pro cuente con actualizaciones importantes en cámaras, pantalla y autonomía. El dispositivo estará equipado con una pantalla AMOLED de 6,32 pulgadas con resolución 1,5K, una tasa de refresco de 144 Hz y protección Gorilla Glass 7i. Así lo informa Ixbt.com .

El rendimiento del smartphone está a cargo del chipset MediaTek Dimensity 8550. El sistema de cámara es de nivel insignia: un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS), un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5x y un módulo ultra gran angular de 50 MP. También se incluye una cámara frontal de 50 MP para los amantes de los selfies.

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es su batería de 6 700 mAh, que admite tecnología de carga rápida de 80 W. Las características adicionales incluyen un marco de aluminio, altavoces estéreo, NFC y una clasificación IP69 de resistencia al agua y al polvo.

El modelo base de la serie, el Reno 16, tampoco se ha quedado atrás. Se dice que contará con una pantalla de 6,32 pulgadas con 120 Hz, un procesador Snapdragon 7 Gen 4 y una batería de 6 000 mAh. Se espera que ambos modelos se presenten en un cuerpo compacto.

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Abror Shuhratov
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